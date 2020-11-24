ООН заявила о росте угрозы насилия в отношении женщин во время самоизоляции

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. Угроза насилия в отношении женщин обострилась во всем мире во время самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила во вторник исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Геда Фатхи Вали.

По данным УНП ООН, в мире все больше женщин сталкиваются с домашним насилием со стороны сожителей или родственников. "Кризис COVID-19 усугубляет ситуацию. Во многих странах изоляция повысила угрозу насилия, ограничив доступ женщин к правоохранительным и судебным услугам", - говорится в заявлении исполнительного директора УНП ООН.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал, что мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

25 ноября будет отмечаться Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и проводится с целью привлечения внимания общественности к этой проблеме.