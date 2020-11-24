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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 8 530

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 530 человек с коронавирусом. 

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 566 417 случаев заражения, из них 5 838 за последние сутки. Выздоровели 416 242 человека. 

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