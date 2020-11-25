Епископ Пантелеимон посетил "красную зону" коронавирусной больницы в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) посетил "красную зону" городской клинической больницы № 52 - реанимацию и терапевтические отделения, в которых находятся заразившиеся коронавирусом. Сопровождавший его корреспондент ТАСС выяснил, как встречают священнослужителей и о чем говорят с ними пациенты.

Епископ уже навещал пациентов с коронавирусом в Коммунарке и в госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, перенес заражение сам. Он начинает обход с реанимационного отделения, где многие слишком слабы, чтобы говорить, и поэтому старается подойти в первую очередь к тем, кто находится в сознании, может и хочет ответить.

Не все пациенты хотят, чтобы их разговор с епископом попал в объективы. Но некоторых из больных не смущает присутствие прессы. Верующий, но некрещеный пациент, например, просит рассказать о таинстве крещения и содержании христианского учения о Троице. Рассказ занимает несколько минут; потом после тихой просьбы больного епископ обращается к корреспондентам: "А сейчас прессе стоит отойти в сторону - о грехах поговорим". Над теми, кто не может говорить сам, епископ читает молитву.

В отделениях терапии больные содержатся в индивидуальных палатах-боксах. Первое из них было отделением ревматологии, которое превратилось в терапевтическое: все пациенты в нем только с коронавирусной пневмонией. Сопровождающие сотрудники больницы рассказывают, что для лечения используется кислородно-гелиевая смесь, вроде той, которую используют дайверы, она помогает доставить кислород в легочные альвеолы.

Здесь есть те, кто уже ждет непосредственно самого епископа - его знакомые и даже лечащиеся от коронавируса священнослужители. Но об одной из больных на входе сообщает заведующая отделением: "У нее сейчас хоронят сына, она очень хочет с вами поговорить". С ней епископ Пантелеимон долго говорит за закрытой дверью палаты, а выходя, сообщает сотруднику синодального отдела, участвующему в обходе, что пациентке нужно будет передать Евангелие и распечатанную молитву, а вечером доложить о выполнении.

В следующем отделении с епископом Пантелеимоном поговорил пожилой моряк без ног, который ранее работал на Баренцевом море. Он признается, что неверующий. "Ну а в добро вы верите?", - спрашивает его епископ. "В добро верю", - отвечает он.

"Мы призваны создавать настроение"

Заход в "красную зону" всегда предполагает полное облачение в средства индивидуальной защиты: комплекты одноразового белья, комбинезоны, бахилы, перчатки и маски, щитки для лица. Епископа Пантелеимона в защитном комбинезоне и халате не отличить от сопровождающих его медиков - главного врача церковной Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексея Зарова и президента ГКБ № 52 Владимира Вторенко. Понять, что перед вами священнослужитель, помогает только панагия на груди.