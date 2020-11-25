Епископ Пантелеимон посетил "красную зону" коронавирусной больницы в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) посетил "красную зону" городской клинической больницы № 52 - реанимацию и терапевтические отделения, в которых находятся заразившиеся коронавирусом. Сопровождавший его корреспондент ТАСС выяснил, как встречают священнослужителей и о чем говорят с ними пациенты.
Епископ уже навещал пациентов с коронавирусом в Коммунарке и в госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, перенес заражение сам. Он начинает обход с реанимационного отделения, где многие слишком слабы, чтобы говорить, и поэтому старается подойти в первую очередь к тем, кто находится в сознании, может и хочет ответить.
Не все пациенты хотят, чтобы их разговор с епископом попал в объективы. Но некоторых из больных не смущает присутствие прессы. Верующий, но некрещеный пациент, например, просит рассказать о таинстве крещения и содержании христианского учения о Троице. Рассказ занимает несколько минут; потом после тихой просьбы больного епископ обращается к корреспондентам: "А сейчас прессе стоит отойти в сторону - о грехах поговорим". Над теми, кто не может говорить сам, епископ читает молитву.
В отделениях терапии больные содержатся в индивидуальных палатах-боксах. Первое из них было отделением ревматологии, которое превратилось в терапевтическое: все пациенты в нем только с коронавирусной пневмонией. Сопровождающие сотрудники больницы рассказывают, что для лечения используется кислородно-гелиевая смесь, вроде той, которую используют дайверы, она помогает доставить кислород в легочные альвеолы.
Здесь есть те, кто уже ждет непосредственно самого епископа - его знакомые и даже лечащиеся от коронавируса священнослужители. Но об одной из больных на входе сообщает заведующая отделением: "У нее сейчас хоронят сына, она очень хочет с вами поговорить". С ней епископ Пантелеимон долго говорит за закрытой дверью палаты, а выходя, сообщает сотруднику синодального отдела, участвующему в обходе, что пациентке нужно будет передать Евангелие и распечатанную молитву, а вечером доложить о выполнении.
В следующем отделении с епископом Пантелеимоном поговорил пожилой моряк без ног, который ранее работал на Баренцевом море. Он признается, что неверующий. "Ну а в добро вы верите?", - спрашивает его епископ. "В добро верю", - отвечает он.
"Мы призваны создавать настроение"
Заход в "красную зону" всегда предполагает полное облачение в средства индивидуальной защиты: комплекты одноразового белья, комбинезоны, бахилы, перчатки и маски, щитки для лица. Епископа Пантелеимона в защитном комбинезоне и халате не отличить от сопровождающих его медиков - главного врача церковной Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексея Зарова и президента ГКБ № 52 Владимира Вторенко. Понять, что перед вами священнослужитель, помогает только панагия на груди.
Журналистов в белом снаряжении опознать легче - по снаряжению, камерам и диктофонам. У них на спинах волонтер Леонид Краснер изобразил маркером дружеские шаржи. Он приходит два-три раза в неделю к пациентам, которые выписаны из отделений реанимации и нуждаются в дополнительном уходе. На защитном комбинезоне он каждый раз изображает что-нибудь новое. "Медики здесь работают, а мы призваны создавать настроение им и пациентам, иначе в этих условиях очень тяжело", - говорит волонтер.
Корреспондент ТАСС сообщил, что он не снимает фото и видео, а пишет репортаж, и немедленно получил от него на спину огромный свиток, похожий на те, с которыми на портретах изображают философов и поэтов. На врачах таких рисунков нет, но тем, кто работает в "красной зоне", она и не нужна: кто-то из них замечает, что, когда долго не снимаешь маски, учишься узнавать окружающих по глазам. Некоторые из них напоследок просят епископа о благословении.
Служение в "красной зоне"
Синодальный отдел уже разработал правила совершения треб в больницах и на дому у заразившихся коронавирусом - в этом, по словам его председателя, патриарх Московский и всея Руси Кирилл участвовал лично. Священники надевают одноразовые епитрахили (это необходимый элемент священнического облачения - лента, огибающая его шею и спускающаяся на грудь), святые дары для причастия приносятся в больницы в специальных сосудах. При совершении таинства используются одноразовые салфетки, а для помазания тела освященным елеем или елеосвящения - ватные палочки. Все эти предметы впоследствии утилизируются.
Для вызова священников к больным коронавирусом в епархиях Русской православной церкви созданы специальные горячие линии. В Москве по договоренности с департаментом здравоохранения после обращения из больницы оператор направляет туда дежурного священника. Обычно таких доступно двое или трое.
При этом группа из 20 прошедших специальный инструктаж по технике безопасности священников, которым приходится регулярно переодеваться из подрясников в защитные комбинезоны, существует в Москве при синодальном отделе по благотворительности с апреля. По информации отдела, за прошедшие месяцы они провели 420 выездов в 54 больницы, еще 375 выездов - на дом к больным.
Таких вызовов, рассказывает в заключение епископ, в день случается до десяти. Это большая нагрузка, но священники, по его словам, рады возможности посетить госпиталь и благодарны всем, кто борется с эпидемией - от правительства, врачей, медсестер и волонтеров до клининговых компаний. Поэтому в каждой ординаторской, в пройденных отделениях остается горка конфет из большой корзины, которую делегация носит с собой.
Испытание болезнью, считает епископ Пантелеимон, может пробудить в людях новые силы, сделать их лучше. "Испытание спущено Богом не для того, чтобы мы впали в депрессию или уныние, а для того, чтобы мы стали лучше, чем мы были. Чтобы мы стали более внимательны, заботливы друг к другу, чтобы жертвовали собой, своим временем, здоровьем ради других. Тогда Господь вознаграждает за это удивительной радостью - я думаю, эту радость знают все, кто помогает больным", - говорит он, завершая обход отделений.