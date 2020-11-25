Срок подачи заявок на конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID продлили до 24 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Срок подачи заявок на фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, организованный агентством ТАСС, продлен до 24 декабря 2020 года. Соответствующее решение принял оргкомитет конкурса.

Мероприятие призвано отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время пандемии коронавируса. Принять участие может любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ. Снимок должен быть сделан не раньше декабря 2019 года.

"Сегодня свои фотографии на конкурс уже прислали авторы более чем из 40 стран мира, и количество снимков продолжает увеличиваться с каждой новой неделей. Некоторые наши зарубежные партнеры и коллеги сообщили нам, что они все еще продолжают отбор лучших работ для конкурса. В связи с этим мы приняли решение о целесообразности продления сроков подачи заявок и перенесли дедлайн с 1 на 24 декабря", - отмечает генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В состав жюри конкурса входят фотожурналисты, представляющие ведущие мировые СМИ - Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ТАСС, ANSA, PA Media, NOOR, Yonhap и Anadolu.

Победители будут объявлены 11 марта 2021 года. Призы вручат в номинациях "Одиночная фотография" и "Серия фотографий", победители получат по $3 тыс. Отдельно жюри выберет лучший из всех присланных снимков, ему будет присужден Гран-при, а автору работы достанутся $10 тыс.