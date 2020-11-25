Посол РФ: российские журналисты не должны иметь проблем с аккредитацией в Белоруссии

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Журналисты из России не должны иметь проблем с получением аккредитаций МИД Белоруссии для профессиональной и свободной работы в республике, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Что касается сложности по получению аккредитаций журналистами ряда изданий, в том числе российских, полагаю, что в МИД Белоруссии, который юридически отвечает за проведение такой процедуры, самым внимательным образом вновь отнесутся к тем запросам, которые были ранее направлены", - сказал Мезенцев журналистам в среду.

"Убежден, что МИД Белоруссии заинтересован в максимально объективном, сбалансированном информировании общественности своей страны, России, стран-соседей и мирового сообщества в целом о том, чем живет республика", - добавил российский посол.

При этом он выразил надежду на то, что работающие в Минске журналисты иностранных СМИ, в том числе российских, заинтересованы в том, чтобы "тематика формируемой ими картины не была ориентирована только на "поствыборную" ситуацию в Белоруссии, но позволяла также видеть планы республики, готовность продвижения предложений по конституционной реформе, развитию регионов, представлению многочисленных тем, важных для многомиллионной страны, для укрепления российско-белорусского взаимодействия".

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Белоруссии на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске.