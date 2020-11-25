Два самолета Ил-76 с военными медиками вылетели в Нагорный Карабах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Два военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся медики Восточного военного округа, вылетели в Нагорный Карабах. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый", - отметили в военном ведомстве.

Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств, отметили в Минобороны.

Военные медики направлены для медобеспечения российских миротворцев и местного населения. "В состав отряда входят врачи, средний и младший медицинский персонал, которые будут находиться в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи", - пояснили в ведомстве.

Ранее подразделение совершило марш из пункта постоянной дислокации в аэропорт Хабаровск-Новый.

Миротворческая миссия

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.