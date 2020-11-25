Лукашенко: журналисты могут остановить "деструктивное воздействие" на сознание белорусов

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов. Об этом в среду сообщает агентство БелТА .

"Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность, - говорится в приветствии белорусского лидера делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов. - Это наш рубеж обороны, который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени".

По словам Лукашенко, сейчас информационное медиапространство стало полем боя геополитических интересов, в центре которых находится Белоруссия.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.