Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Андоррой вступило в силу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Соглашение об условиях взаимной отмены визовых формальностей для граждан РФ и Андорры в среду после выполнения российской и андоррской сторонами внутригосударственных процедур вступило в силу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"При этом необходимо учитывать, что въезд в княжество осуществляется через пункты пропуска на границах с Испанией и Францией, для посещения которых россиянам по-прежнему требуются действующие шенгенские или соответствующие национальные визы", - пояснили в российском дипведомстве.

Соглашение было подписано в декабре прошлого года министрами иностранных дел России и Андорры Сергеем Лавровым и Марией Убах.