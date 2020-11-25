Борт с дополнительными силами МЧС России в Нагорном Карабахе сел в Ереване

СТЕПАНАКЕРТ, 25 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей и техникой для работы в Нагорном Карабахе произвел посадку в Ереване, сообщили ТАСС в среду в штабе оперативной группы ведомства.

"Самолет Ил-76 приземлился в Ереванском аэропорту в 12:45 мск. На его борту сводная группировка из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер". Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго", - сказал собеседник агентства.

Также прибыла техника и жилые модули для спасателей. Планируется, что группировка МЧС в регионе будет увеличена до более 100 человек. В ближайшее время будет направлен еще один борт. В настоящее время в Нагорном Карабахе работают 30 специалистов ведомства. "Весь убывающий личный состав прошел тестирование на коронавирус, психоэмоциональное состояние и стрессоустойчивость", - добавили в МЧС.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.