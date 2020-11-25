Собянин обсудил с главами регионов РФ подготовку к массовой вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил в среду с властями субъектов РФ подготовку к массовой вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах федерации, разворачивания дополнительного коечного фонда ковидных стационаров, в том числе коек первого приема с оснащением кислородом и коек долечивания, <...> подготовки к массовой вакцинации населения, включая создание прививочных пунктов и обеспечение доставки партий вакцины в регионы с соблюдением холодовой цепи", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались обеспечение круглосуточной работы амбулаторных КТ-центров и оперативной закупки дополнительных автомобилей неотложной помощи, своевременная госпитализация пациентов из групп риска - пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, бесплатное лекарственное обеспечение больных с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, организация мониторинга наличия лекарственных препаратов в аптечной сети.

Руководители регионов говорили об обеспечении своевременности стимулирующих выплат медицинским работникам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведении досрочной выплаты за декабрь 2020 года, соблюдении масочного режима в общественных местах и ограничениях работы предприятий общественного питания и развлекательных заведений в ночное время.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента РФ. Руководителем рабочей группы назначен Сергей Собянин.