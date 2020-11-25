Проблему дефицита водоснабжения в Геленджике решат к лету 2021 года

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края к 1 июня 2021 года намерены решить проблему дефицита водоснабжения в курортном городе Геленджике, сказал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе очередной сессии законодательного собрания края.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. В Геленджике водоснабжение наполовину зависит от Троицкого группового водопровода, а еще половина обеспечивается собственными источниками.

"Касаемо Геленджика, я уверен, 1 июня [2021 года], за счет того, что есть альтернативные способы погашения дефицита воды, мы в целом закроем проблему водоснабжения Геленджика, в нашем алгоритме проблема дефицита воды в Геленджике уйдет в историю", - заявил Кондратьев.

Он отметил, что в 2021 году будет выделено 2,1 млрд рублей на продолжение проектирования и строительство новых веток Троицкого, Ейского и Таманского водоводов. "Это принципиально важно: и проблема с водой Геленджика и Новороссийска, и других больших городов - она в 2023 году, я уверен, закроется полностью", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что мэр Геленджика Алексей Богодистов подписал протокол с представителями Минпромторга, компании "Концессия водоснабжения Геленджик" и предприятий, специализирующихся на технологиях опреснения, о внедрении опреснительной станции на курорте. Также специалисты Южморгеологии определили пять приоритетных участков под Геленджиком, где могут располагаться источники воды. На них в течение четырех месяцев планируют провести исследования для решения проблемы водоснабжения.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море.