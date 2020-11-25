Власти Архангельска создали проект развития города, чтобы остановить отток населения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Архангельской области разработали программу развития столицы региона - города Архангельска, который является самым большим городом Арктической зоны в мире. Это позволит решить проблему с оттоком молодежи в другие регионы страны и сделает городскую среду более комфортной для проживания, сообщил в среду губернатор региона Александр Цыбульский на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Архангельск в целом и агломерации вместе с Северодвинском и Новодвинском - это самая большая агломерация, самый большой город арктической зоны мира. И в этом смысле мы уникальны. Нам надо создавать условия, чтобы люди не уезжали, чтобы сохранить население. Мы этот путь начали, вместе с ведущими урбанистами страны разработали программу развития Архангельска. В ближайшее время ее представим на федеральном уровне, чтобы показать, каким видим современный Архангельск с сохранением исторического наследия", - сказал Цыбульский.

По его словам, власти региона рассчитывают остановить отток населения за счет создания комфортных условий для жизни граждан. "Вопросы развития городской среды, дорог - принципиально важны для северных территорий. Если мы сосредоточим усилия только на создании экономических условий, будем развивать приток добавленной стоимости и налоговых доходов, то, к сожалению, будем постепенно заменять население северных регионов работающими вахтовым методом. И мы это сегодня видим, потому что молодежь сегодня видела, как живут большие города, и хотят такого же уровня жизни", - пояснил губернатор.

Он отметил, что на данный момент экономика в Арктической зоне становится "интересной и привлекательной". "Мы это видим по количеству претендентов на получение статуса резидентов арктической зоны. Сегодня уже у нас пакет заявленных инвестиций больше 200 млрд рублей. Это реальные проекты, которые могут быть реализованы", - сказал Цыбульский.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.