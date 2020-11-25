В Думу внесли законопроект о запрете открывать филиал "Ельцин-центра" в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключить возможность открытия филиала "Ельцин-центра" в столице. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

"Проект федерального закона<...> предусматривает исключение положения о том, что центры (исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий) имеют филиалы в городе Москва, если город Москва не является местом их нахождения", - говорится в пояснительной записке. Законопроект также предусматривает исключение возможности предоставления объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование таким центрам.

Депутаты поясняют, что предложенные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала "Ельцин-центра". Эта тема, по словам коммунистов, вызывает активное общественное недовольство - из-за "стабильно отрицательной оценки большинством граждан роли Бориса Ельцина в истории России" и из-за "не менее негативного отношения граждан" непосредственно к деятельности организации.

"С 2016 года на перестройку объекта культурного наследия "Городская усадьба Долгоруковых-Бобринских" под московский филиал "Ельцин-центра" из федерального бюджета было израсходовано около 1,65 млрд рублей. Более того, проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на фоне сокращения расходов социального характера предусматриваются дополнительные выплаты "Ельцин-центру" в размере 300 млн рублей", - утверждают авторы инициативы. По их убеждению, принятие законопроекта "создаст условия для оптимизации государственных трат в кризисный период": позволит изъять усадьбу из пользования центра и перепрофилировать ее под социальные нужды москвичей.

"Ельцин-центр" был открыт в 2015 году, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.