В Петергофе восстановлен собор, построенный по личному распоряжению Николая II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Реставраторы в Санкт-Петербурге вернули исторический облик церкви святого преподобного Серафима Саровского, построенного в Петергофе в начале XX века по личному распоряжению императора Николая II. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Церковь сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, в советское время здание использовалось как складское помещение.

"Научно-исследовательские и проектные работы по восстановлению храма начались по программе КГИОП в 2010 году. Параллельно с поэтапным выполнением проекта в 2012 году началась реставрация церкви. За этот период воссозданы пятиглавие и колокольня, отреставрированы фасады. Здание на Ораниенбаумском шоссе вновь обрело "открыточный" вид. В следующем году работы продолжатся: заложены средства на разработку проекта реставрации варварски разрушенных в советский период интерьеров", - привела пресс-служба слова председателя КГИОП Сергея Макарова.

Пятикупольный храм в неорусском стиле с высокой шатровой колокольней построен в Петергофе в 1904-1910 гг. по проекту архитектора Николая Никонова. Она посвящена святому преподобному Серафиму Саровскому, которого особо почитала царская семья.

Во время войны здание церкви лишилось колокольни и главок, в 1952 году было приспособлено под торговые склады. Внутреннее пространство храма было разделено бетонными перекрытиями, при этом балки заводились не только во вновь устраиваемые стены, но и в старую кладку, через алтарь проходил грузовой лифт, здание приобрело форму кирпичного куба. К фасаду вплотную было пристроено здание угольной котельной с трубой.

В 1994 году здание церкви передано Санкт-Петербургской епархии. Общий объем финансирования реставрации за счет средств городского бюджета составил 252,8 млн. рублей.