Utair отменила еще 14 рейсов Москва - Курган в декабре-январе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair отменила еще семь рейсов из Москвы в Курган и семь в обратном направлении, которые должны были состояться в конце декабря - середине января. Об этом сообщили в среду на официальном сайте аэропорта Кургана.

Ранее Utair отменила 30 рейсов из Москвы в Курган и обратно. В том числе, 28 ноября, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19 декабря на рейс ЮТ-265 и 25, 29 ноября. 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20 декабря на ЮТ-266.

"Информируем вас об отмене следующих рейсов: ЮТ-265 - <…> 22, 23, 31 декабря 2020 года, 6, 12, 13, 16 января 2021 года, ЮТ-266 - <…> 23, 24 декабря 2020 года, 1, 7, 13, 14, 17 января 2021 года", - говорится в сообщении. Причина отмены рейсов не уточняется.

До отмены рейсы должны были быть ежедневными. Согласно расписанию аэропорта, сейчас из Кургана самолеты летают только до Москвы. Помимо Utair, с конца октября такие рейсы четыре раза в неделю осуществляет авиакомпания "Победа". Ранее из Кургана также можно было долететь до Сургута и Ханты-Мансийска.

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта, на него было затрачено порядка 2 млн рублей. Это единственный аэропорт региона.