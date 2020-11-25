Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 9 декабря в Ярославской области

ТАСС, 25 ноября. Власти Ярославской области из-за роста числа заражений коронавирусом в регионе продлили до 9 декабря режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Дмитрий Миронов.

За последние сутки в Ярославской области выявлено 188 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 15 507. С начала пандемии 14 616 человек выздоровели, 81 умер.

"Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 9 декабря, также для них сохраняется возможность оформления больничного листа", - написал Миронов.

В области обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет введен 12 ноября, покидать место проживания им разрешено только для обращения за медпомощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для выноса мусора, похода в ближайший магазин и для выгула собак. Если люди работают, им разрешено оформить больничный лист.

В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.