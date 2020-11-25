КЧР хочет выделить более 76 млн руб. на цифровизацию системы здравоохранения в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены направить в 2021 году более 76 млн рублей на создание в медорганизациях автоматизированных рабочих мест, настройку подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и установку оборудования в медучреждениях республики. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"На реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" на 2021 год в сумме 76 053,3 тыс. рублей", - отмечается в документе.

В рамках проекта в республике ведется оснащение медорганизаций автоматизированными рабочими местами, оборудованием, установка защищенной сети передачи данных и донастройка в ряде учреждений подсистемы ЕГИСЗ, в том числе электронных медицинских карт, управления потоками пациентов, профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, ведется работа над запуском реестра электронных медицинских документов, системы льготного лекарственного обеспечения, мониторинга акушерства и гинекологии.

Всего на развитие здравоохранения республики в 2021 году планируется направить около 3,6 млрд рублей. Согласно проекту закона, доходы республиканского бюджета в 2021 году запланированы в объеме 23,4 млрд рублей, расходы - 23,2 млрд рублей, бюджет республики сформирован с профицитом в сумме 145,2 млн рублей.

Публичные слушания по проекту закона КЧР №139-VI "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" пройдут в парламенте республики с 3 по 9 декабря 2020 года в заочной форме. Рассмотрение законопроекта планируется на декабрьском заседании парламента.