Дума рассмотрит законопроект об уточнении порядка обеспечения жертв репрессий жильем

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении жертв политических репрессий жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются.

Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 10 декабря 2019 года. Действующее законодательство признает право реабилитированных лиц, утративших жилье в связи с репрессиями, возвращаться в те местности и населенные пункты, где они проживали.

Законопроект предусматривает, что в случае возвращения (или при намерении вернуться) на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи, принимаются на учет и обеспечиваются жильем в порядке, предусмотренном законами субъектов РФ, независимо от срока их проживания в местностях, в которые они возвращаются (или намереваются возвратиться), места жительства и имущественного положения.

Правовое управление нижней палаты высказало ряд замечаний к инициативе кабмина. В своем заключении думские юристы отметили неясность порядка, в котором репрессированные лица будут выражать свое намерение на возвращение. По мнению управления, это "может вызвать сложности при реализации права на обеспечение жилыми помещениями".

Помимо этого, депутаты обсудят в первом чтении президентский законопроект о закреплении приоритета Конституции РФ над международными договорами в российском Семейном кодексе. В нем предлагается прописать, что "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". Такое противоречие может быть установлено только федеральным конституционным законом. Таким образом, Семейный кодекс РФ приводится в соответствие с новыми конституционными положениями, вступившими в силу в июле этого года.

Парламентарии также намерены в четверг закончить работу над законопроектом об особенностях дистанционной работы. В повестке Госдумы значится рассмотрение указанной инициативы в третьем - заключительном - чтении.