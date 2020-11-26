Число волков в Воронежской области выросло вдвое из-за теплой и бесснежной зимы

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Охотоведы зафиксировали в Воронежской области двойной рост численности волков из-за теплой и бесснежной минувшей зимы, что помешало провести отстрел этого хищника с помощью снегоходов. Об этом рассказала ТАСС представитель отдела охотнадзора департамента природных ресурсов и экологии региона Светлана Иванова.

"В настоящее время в Воронежской области насчитывается 87 волков. В прошлом году их было 46, в 2018 году - 42 особи. Зима была мягкая, бесснежная, добыть волков не очень удавалось", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас в регионе зафиксирована самая большая численность волков за последнее десятилетие. По данным воронежских метеорологов, зима 2019-2020 годов была аномально теплой, отмечены несколько температурных рекордов, практически не было снежного покрова, а климатическая весна наступила уже в первой декаде февраля.

Как добавил ведущий охотовед Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов Андрей Воротников, рост численности волков связан именно с бесснежной и теплой зимой. "Отстрел волка в таких условиях затруднен, потому что используется спецтехника, а снегоходы прошлой зимой выйти на регулирование численности данного вида практически не смогли", - сказал Воротников.

По словам Ивановой, на численность волков в регионе мог повлиять и отстрел животных в соседних областях Украины, граничащих с Воронежской областью. "Приходила к нам информация, что раньше в Луганской и Донецкой областях проводили мероприятия, зачистки [по животным] после того, как шли боевые действия, и все было заброшено. И тогда у нас [в регионе] появились не наши волки. Волки очень оседлые, а появились чужие стаи", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, согласно нормативу Минприроды РФ, учитывающему показатель численности охотничьих ресурсов на 1 гектаре охотничьих угодий, в Воронежской области может находиться 261 волк.