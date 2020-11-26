В ООН заявили, что Япония внесла вклад в создание альянса стран против парниковых выбросов

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Японии, провозгласив отказ от выбросов в атмосферу парниковых газов к 2050 году, внесли вклад в создание будущего альянса стран в этой сфере. Об этом в четверг в интервью агентству Kyodo заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Япония внесла ценный вклад в достижение цели по созданию международного альянса стран, стремящихся к отказу от парниковых выбросов", - подчеркнул генсек. Он также предположил, что соответствующую инициативу Японии "поддержит новая администрация США". При этом Гутерриш выразил надежду, что японские власти "не только продемонстрируют лидерство в процессе отказа от выбросов, но и помогут развивающимся странам преодолеть последствия климатических изменений".

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в минувшем октябре поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислоты в атмосферу к 2050 году. Это предполагается обеспечить за счет использования возобновляемых источников энергии и полной утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.