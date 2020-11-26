Работы по благоустройству медучреждений завершились на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий крупнейших восьми медучреждений Камчатки завершены на полуострове - власти региона направили на асфальтирование подъездных путей, пешеходных дорожек, благоустройство клумб и ремонт фасадов около 104 млн рублей из средств выделенной для регионов Дальнего Востока единой субсидии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Масштабные работы по благоустройству территорий медучреждений Петропавловска-Камчатского проходили в рамках проекта "Город для жизни". Асфальтирование и благоустройство провели в восьми медучреждениях краевой столицы: в 1-й поликлинике Петропавловска-Камчатского, в краевой детской инфекционной больнице, краевом роддоме, онкодиспансере, городской больнице № 2, бюро судмедэкспертизы, Центре СПИД и краевой больнице им. Лукашевского. Во многих учреждениях здравоохранения благоустройство не проводилось с момента постройки. В общей сложности на эти работы были направлены 104 млн рублей из средств единой федеральной субсидии", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что власти Камчатки приобретают на средства единой субсидии, в том числе, медоборудование для лечебных учреждений полуострова.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году Камчатка не освоила около 2,4 млрд рублей субсидии, однако губернатору региона Владимиру Солодову удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - это 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО построили 281 объект, провели капремонт 215 соцучреждений и объектов инфраструктуры, приобрели оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.