Фонд "Подари жизнь" снял клип на песню Земфиры "Хочешь?"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Подари жизнь" в четверг представил видеоклип на песню Земфиры "Хочешь?". Композиция созвучна идее организации, отмечающей в этот день 14-летие, и говорит о готовности сделать все ради жизни близкого человека, пояснила ТАСС учредитель фонда, актриса Чулпан Хаматова.

"Эта песня очень подходит нам по смыслу. Идея в том, что взрослые готовы сделать, что угодно, чтобы жили дети", - сказала она.

По словам Хаматовой, ролик открывает творческий подход к освещению социальных проблем. "В благотворительной сфере не принято обращать внимание на метафорическое изложение проблемы. Кажется, что сам социальный посыл исчерпывающий, и можно не искать нового языка и новых решений. Это так, но нам в фонде хочется задать новую дорогу восприятия социальных проблем. Это может и должно быть связано с творчеством, должны находиться талантливые люди, которые могут переосмыслить проблему", - отметила актриса.

Над видео работали режиссер Евгений Морозов и оператор Владислав Опельянц. Певица Земфира дала разрешение на использование композиции 2000 года.