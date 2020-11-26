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Предложения по продвижению в мире позиции РФ по климату должны быть готовы к 15 декабря

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина адресовано правительству

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно к середине декабря представить предложения по продвижению за рубежом российской позиции по вопросам изменения климата и реализации Парижского соглашения. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству РФ представить предложения по формированию и продвижению на международной арене позиции РФ по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, в том числе в части, касающейся реализации Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года", - говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам состоявшейся 21 октября встречи главы государства с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Срок исполнения поручения установлен до 15 декабря текущего года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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