В нескольких районах Ленинградской области намерены отменить новогодние мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области готовятся в ближайшие дни объявить о дополнительных ограничениях с целью противодействия распространению коронавируса - в частности, запретить проведение официальных новогодних праздничных мероприятий в так называемых красной и желтой зонах. Об этом заявил в четверг губернатор региона Александр Дрозденко в ходе заседания областного правительства.

"Я склоняюсь как руководитель штаба к мысли, что мы введем ограничения по проведению новогодних мероприятий и, скорее всего, по их отмене. Объясню, почему. Впереди нас ждут длительные новогодние праздники - возможно, они будут чуть продлены по календарному сроку, чем обычные . Я очень бы не хотел, чтобы последствия всех "елок", праздников, корпоративов и прочего ударили по нашему здравоохранению. <…> Здесь надо подстраховаться: это не самое большое ограничение, но, по крайней мере, все, что идет под официальным флагом - либо правительства Ленинградской области, либо муниципалитетов, должно быть пересмотрено и максимально сокращено", - сказал Дрозденко.

По его мнению, такие ограничения необходимо ввести для "красной" и "желтой" зон, где отмечается наибольшее число выявленных случаев заражения. При этом глава региона отметил, что эти меры не коснутся новогодних мероприятий в детских садах. В качестве альтернативной меры Дрозденко также предложил управлению Роспотребнадзора рассмотреть возможность ужесточения контроля за соблюдением мер на праздничных мероприятиях путем видео- или фотофиксации. По словам руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольги Историк, "просто фотофиксацией, к сожалению, наверное, не отделаться, потому что не весь же праздник мы будем фотографировать".

Глава регионального управления Роспотребнадзора считает, что запрет на проведение массовых новогодних мероприятий следует в обязательном порядке ввести как в "красной", так и в "желтой" зонах. "Очень много заболеваний контактных, - добавила она. - Поэтому я думаю, что предписание в ближайшие дни я вам направлю". Дрозденко поручил правительству собрать все предложения по этому вопросу до середины дня 27 ноября. "До конца дня пятницы, - сказал губернатор, обращаясь к Историк, - мы с вами и с оперативным штабом примем решение".

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 16 110 человек, выздоровели 10 609, умерли 133. За минувшие сутки в регионе выявили 202 случая заражения.