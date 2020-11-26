В Бурятии 1,1 тыс. детей-инвалидов будут получать денежную компенсацию за школьное питание

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому в Бурятии, будут получать с 2021 года денежную компенсацию за школьное питание. Соответствующий закон приняли в четверг депутаты Народного Хурала (парламента) республики, сообщила пресс-служба заксобрания региона.

"Парламентарии поддержали внесение изменений в региональный закон "Об образовании в Республике Бурятия". С 1 января 2021 года дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, обучающиеся на дому, будут получать денежную компенсацию вместо двухразового горячего питания", - сообщили в пресс-служба.

В республике, по данным Минобрнауки Бурятии, живут 1 144 таких детей. На выплату им компенсации в 2021 году в республиканском бюджете предусмотрено 28,8 млн рублей.

С 2020 года в Бурятии учащиеся начальных классов - всего 65,5 тыс. детей - обеспечены бесплатным горячим питанием в школьных столовых. На эти цели выделено 306,2 млн рублей, в том числе 259,9 млн рублей из федерального бюджета и 46,3 млн рублей из республиканского бюджета. В отдаленных небольших селах, где организовать питание пока невозможно, детям выдаются продуктовые наборы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы.