Росприроднадзор выявил нарушения контроля за выбросами с предприятия в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Нарушения контроля за выбросом вредных веществ в атмосферу зафиксирован на деревообрабатывающем предприятии "Свеза Усть-Ижора" в поселке Понтонный в Санкт-Петербурге, где местные жители жаловались на черную копоть. Предприятию предписано устранить нарушения до 23 февраля 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе Росприроднадзора.

В октябре жители поселка Понтонный пожаловались в Росприроднадзор на черную копоть, которая оседала на тротуарах, а также стеклах домов и автомобилей. Местные жители связали это явление с выбросами с котельной на территории предприятия "Свеза Усть-Ижора". Росприроднадзор начал проверку. По информации самого предприятия, кратковременный выброс сажи произошел из-за проведения запуска мини-ТЭЦ.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятием не разработан план и не проводятся мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, предприятие проводило контроль за выбросами в атмосферу с нарушениями. В частности, в план-график контроля не включены загрязняющие вещества, в том числе и маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных источников. Также в программе экологического контроля отсутствует информация о проведении расчета рассеивания загрязняющих веществ с территории предприятия.

В пресс-службе отметили, что при этом мониторинг источников вредных выбросов на территории предприятия не выявил превышений допустимых концентраций загрязнителей. Отобрать пробы воздуха на мини-ТЭЦ, которая расположена на территории предприятия, пока не удалось. Котельная не передана в собственность "Свеза Усть-Ижора" компанией "Силовые машины", которая ведет строительство и запуск объекта, поэтому проход на территорию мини-ТЭЦ ограничен.

"Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 23 февраля 2021 года", - говорится в сообщении. В дальнейшем будет составлен протокол об административном правонарушении. ТАСС запросил комментарий у компании, на момент публикации он не поступил.