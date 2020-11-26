Около 16% россиян готовы проголосовать за непарламентские партии на выборах в Думу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 16% граждан России выразили готовность проголосовать за представителей непарламентских партий на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году, среди лидеров общественного мнения находятся партия "Яблоко" и Партия пенсионеров. Такие данные опроса озвучил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

"Я хотел бы представить данные опроса, который мы проводили по проблематике деятельности непарламентских партий. Основные цифры: сколько сегодня респондентов готовы проголосовать за непарламентские партии при расширенном списке. И так у нас получилось, что порядка 16% заявили о том, что они готовы проголосовать за те партии, которые сегодня не представлены в Госдуме", - сказал Мамонов, ссылаясь на данные телефонного опроса ВЦИОМ, который проходил в ноябре.

По его словам, половина из этой группы респондентов готова проголосовать за две партии - "Яблоко" (4% опрошенных) и Партия пенсионеров (4%). "На третьем месте партия "Зеленые", показатели всех остальных партий можно охарактеризовать как весьма и весьма номинальные, они набрали менее 1%", - подчеркнул руководитель практики политического анализа ВЦИОМ.

Он добавил, что "сейчас нет оснований говорить о каком-то жестком неприятии непарламентских партий". "Когда мы задали вопрос о том, за какие из этих партий вы не проголосуете ни при каких условиях, то большинство набрало от 15 до 23%. Лишь только одна партия, это партия "Яблоко", набрала 40%. То есть 40% россиян заявили, что они не готовы проголосовать за эту партию ни при каких условиях", - отметил Мамонов.

Он добавил, что "каждый четвертый опрошенный из тех, кто заявил о готовности голосовать за непарламентские партии, сообщил о том, что ему близка идея партии, доверяет партии, нравится ее политика или программа". "Когда по каждой партии мы спросили, допускаете ли вы проголосовать за них, то получилось, что 71% заявил о том, что допускает проголосовать для себя хотя бы за одну из непарламентских партий. Конечно, это вопрос с весьма размытыми границами, но мы можем говорить о том, что есть потенциальный интерес и потенциальный запрос к таким партиям", - заключил Мамонов.

Опрос ВЦИОМ прошел 21 ноября методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет, предельная погрешность не превышает 2,5%.

Опрос интернет-аудитории

Ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов на круглом столе привел данные опросов интернет-аудитории, которые институт провел в ноябре. "Например, по данным опросов, "Родина" имеет в среде интернет-аудитории рейтинг порядка 3,8%, партия "За Правду" - 4,9%, а за Российскую партию пенсионеров за справедливость готовы отдать свои голоса порядка 9,1%. Отмечу, что это ответы на вопрос о том, за кого бы респонденты были готовы проголосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье", - сказал Ухов.

По его словам, поддержка малых партий "идет за счет сторонников несистемной оппозиции". "Уже порядка 12% из них готовы голосовать за малые партии, а из числа неопределившихся респондентов цифра еще выше - порядка 15%", - отметил эксперт.

В свою очередь политолог Анна Федорова считает, что на прошедших в сентябре выборах "имело место политическое разнообразие и расширение представительства малых партий на региональном уровне, но пока еще рано говорить о том, что созданы и построены четкие партийные бренды".

"Есть такое ощущение, что для многих избирателей малые партии пока еще очень похожи друг на друга. Я думаю, что с этим им во многом придется работать в наступающем году, в новом цикле. Медовый месяц имеет свойство заканчиваться, эффект новизны - немного стираться, именно от деятельности малых партий на этом отрезке, с декабря 2020 по сентябрь 2021 года, будет зависеть то, получится ли у них закрепить успех и повторить его на федеральном уровне", - добавила она.

По мнению политолога, у малых партий "действительно есть шанс на прохождение в Госдуму". "От чего это будет зависеть? Например, очевидно, что эти партии воспринимаются как наиболее близкие к людям, им же будет задан ближе к сентябрю от избирателей вопрос: что вы делали в этом году? И от того, как на этот вопрос они ответят, во многом зависит то, как успех 2020 года будет конвертирован в успех 2021 года", - подчеркнула Федорова, добавив, что малые партии "уже смогли избежать самой главной ошибки и не бросили свою деятельность после выборов".