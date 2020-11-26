В Мурманской области для туристов установят знаки "Северное сияние"

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специальные дорожные знаки "Северное сияние" установят в Мурманской области для туристов в местах, где можно наблюдать это природное явление. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, выступая в четверг на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"До 15 декабря во всех ключевых точках, где чаще всего северное сияние есть, будут специально установлены дорожные знаки, чтобы больше никто не путался и знал, куда ехать и искать. И там соответствующие стоянки будут", - сказал Чибис.

Ранее он заявлял, что правительство Мурманской области до конца 2020 года планирует утвердить программу развития придорожного сервиса с оборудованием объектов инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных точках региона для удобства туристов и жителей области. В программу попали три направления: Териберка Кольского района, Умба-Варзуга Терского района и Титовка Печенгского района.

Приоритет в этом году отдан оборудованию дорожной инфраструктуры по пути в Териберку, поскольку там ведется реконструкция грунтовой дороги, а поток туристов в старинное поморское село, получившее популярность после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", возрастает. Объекты сервиса планируют построить на 32-м километре дороги Мурманск - Териберка, там уже установлено цифровое табло, которое будет передавать оперативные сводки погоды, планируется построить и автозаправочную станцию.