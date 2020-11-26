Глава Карелии поручил в 2021 году расселить людей, реально живущих в аварийных домах

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Жителей Карелии, реально проживающих в аварийных домах, а не только имеющих их в собственности, необходимо расселить до 2021 года в рамках федеральной программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Такое поручение в ходе заседания правительства республики в четверг дал глава региона Артур Парфенчиков.

"Ситуация сложная жизненная у людей. Такие дома, что жить невозможно, а люди там реально живут. Я понимаю проблему, когда дом аварийный, но человек там реально не живет, он ждет. Как-то он решил свои проблемы - это одна ситуация. А есть ситуации, когда люди реально живут в таком жилье. Поэтому я прошу вас на это внимание обращать и постараться к концу 2021 года все-таки тех, кто у нас попал [в эту программу] до 2017 года, действительно живет [в аварийном фонде], [расселить]", - сказал он.

Как отметил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов, расселение происходит сейчас в хронологическом порядке признания домов аварийными, но в ручном режиме решаются вопросы, связанные с поиском нового жилья для людей, живущих в аварийном фонде и имеющих проблемы со здоровьем или детей с инвалидностью. Всего в рамках действующей региональной программы расселения необходимо переселить 646 объектов (около 160 тыс. кв. м), однако на сегодня количество домов, признанных аварийными, уже в пять раз выше этого показателя. В связи с этим правительство республики взяло на себя обязательство завершить текущую программу на два года раньше, к концу 2023 года.

"На этой неделе состоялось рассмотрение наблюдательного совета Фонда [ЖКХ], на котором уже принято решение о направлении досрочном 120 млн рублей на цели расселения. Ожидаем поступления данных средств в республику уже в начале недели и направим их на выплаты компенсаций в Суоярви, где значительное число граждан ждет получения компенсаций", - сказал Россыпнов.

Объем финансирования всей программы составляет 6,5 млрд рублей. По итогам 2019 года в Карелии удалось перевыполнить установленный на год план на 56%. "С начала действия программы уже заключены контракты для расселения 923 аварийных жилых помещений площадью почти 40 тыс. кв. м, то есть практически мы сейчас уже законтрактовали четверть всего аварийного жилья", - отметил министр строительства региона.