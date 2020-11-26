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В ГИБДД объяснили процедуру наказания за использование телефона за рулем

Там сообщили, что спецмодуль будет делать минимум 10 снимков с изображением водителя. Это необходимо, чтобы система ошибочно не приняла другой предмет за мобильное устройство

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Специальный модуль для систем фото- и видеофиксации нарушений будет делать не менее 10 фотографий высокого качества с изображением водителя, пользовавшегося за рулем телефоном. Это необходимо, чтобы система ошибочно не приняла другой предмет за мобильное устройство, пишет издание РБК со ссылкой на письмо начальника ГИБДД Михаила Черникова первому замминистра внутренних дел Александру Горовому.

Как сообщает издание, речь идет о штрафах, выписываемых на основании полученных с помощью видеофиксации нарушений "Стрелка-360" данных. В ГИБДД уточнили, что лица нарушителей будут ретушироваться.

Кроме того, в письме отмечается, что штрафы будут выписываться как за использование телефона за рулем, так и за непристегнутые ремни безопасности.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года. С 2013 года за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

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