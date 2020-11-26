Адвокат избитого осужденного обжаловала в ЕСПЧ приговор экс-сотрудникам ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Адвокат бывшего осужденного Хасдина Муртазалиева, избитого в исправительной колонии №1 Ярославля, Ирина Бирюкова направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на приговоры Заволжского районного суда Ярославля бывшим сотрудникам исправительной ИК-1, защита считает наказание слишком мягким. Об этом Бирюкова в четверг сообщила ТАСС.

Ранее Заволжский районный суд назначил троим обвиняемым наказание в виде условных сроков лишения свободы.

"Жалоба на приговоры уже направлена в ЕСПЧ", - сказала Бирюкова.

Избиение произошло в ИК-1 в 2016 году. Потерпевшими признаны заключенные Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых не называются. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи происшествия, обвинение было предъявлено сотрудникам ИК-1 Владиславу Писаревскому, Роману Оныпе и Максиму Яблокову. Все они признали вину, Яблоков заключил досудебное соглашение со следствием.

Заволжский районный суд приговорил Писаревского и Оныпу по обвинению в избиении троих осужденных к четырем годам условно каждого, Яблокову суд назначил наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Ярославский областной суд отменил приговор Яблокову и направил дело на новое рассмотрение в Заволжский суд. В сентябре Яблокову было назначено наказание в виде 3,5 лет условно. Защита потерпевшего обжаловала приговор, но Ярославский областной суд оставил его без изменений.

Яблоков также является одним из 15 фигурантов дела об избиении летом 2017 года заключенного Евгения Макарова в ИК-1. По данному делу суд приговорил Яблокова к 4 годам и 3 месяцам колонии общего режима.