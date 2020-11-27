В ОП Волгоградской области поступило более 70 обращений от недовольных сменой времени

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Общественная палата Волгоградской области получила более 70 обращений от жителей, недовольных возможным возвращением региона в московский часовой пояс, сообщила в четверг ТАСС председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3). Поводом для его внесения стали результаты опроса, проведенного в регионе. Вместе с тем не у всех жителей региона инициатива о возврате в московский часовой пояс получила поддержку.

"В Общественную палату области поступило 71 обращение от жителей с жалобами на результаты последнего опроса. Всем им ответила наша юрист, что опрос прошел без нарушения юридических норм и он является легитимным. Некоторые общественники обращались в суды по этому поводу", - сказала Гензе.

По ее словам, нет ни одного судебного решения в пользу тех, кто подавал иски на незаконность проведения опроса по времени. "Это темы, которые периодически всплывают, никак они не могут успокоиться и примириться - одни хотят вернуть имя городу Сталинград, другие хотят вернуть волгоградское время и вот постоянно кто-то недоволен. Чтобы все были довольны, наверное, на сегодня сделать это невозможно", - сказала Гензе.

Собеседница агентства уточнила, что сама является сторонницей сохранения местного времени, добавив, что каждый имеет право на свое мнение.

О ситуации

С конца 1980-х годов до 2018 года Волгоградская область жила по московскому времени. Поступало много предложений от жителей, чтобы из-за того, что очень рано светает по утрам и рано темнеет по вечерам, регион перешел на московское время - плюс 1 час. Жители Волгоградской области, а также врачи и астрономы спорили о необходимости этого перехода. Тогда инициатором проведения регионального референдума по времени выступила Общественная палата региона, эту идею поддержал губернатор Андрей Бочаров. Референдум состоялся 18 марта 2018 года - почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов, почти 41% - за сохранение в области московского времени.

Весной этого года с инициативой провести опрос по времени выступила Волгоградская областная дума. Председатель облдумы Александр Блошкин тогда пояснял журналистам, что это надо сделать для того, чтобы узнать мнение волгоградцев, правильным ли было решение перехода на местное время. Согласно проведенному 1 июля опросу, 65,74% местных жителей предпочли вернуться к московскому времени, остальные - оставить местное время. На основании результатов опроса Волгоградская областная дума подготовила обращение в Госдуму, чтобы законодательно вернуть в регион московское время.

Как отмечали авторы законопроекта, с этого времени в органы государственной власти области поступило значительное количество обращений от жителей региона с жалобами "о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени".