В Калмыкии 10 декабря объявили днем национального праздника "Зул"

ЭЛИСТА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Калмыкии объявили 10 декабря 2020 года днем национального праздника "Зул", соответствующий указ в пятницу подписан главой республики Бату Хасиковым и размещен на официальном сайте правительства региона.

"В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", статьей 1 закона Республики Калмыкия "О праздничных и памятных днях в Республике Калмыкия" и в целях дальнейшего развития национально-культурных традиций калмыцкого народа <…> объявить 10 декабря 2020 года днем национального праздника "Зул", - говорится в тексте указа.

Празднование национального праздника "Зул" ежегодно проходит 25 числа десятого месяца по лунному календарю, указ главы издан для работодателей, которым рекомендуется сделать этот день для своих работников выходным, пояснили в пресс-службе главы региона.

Монахи центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" проводят в преддверии праздника "Зул" ритуалы продления жизни. Из-за ситуации с коронавирусом все шесть ритуалов проходят в режиме онлайн, сообщили ТАСС в пресс-службе буддийского храма.

Национальный праздник "Зул" символизирует наступление Нового года по лунному календарю. В этот день верующие по традиции приходят в храмы, готовят национальные блюда, а вечером зажигают лампадки и проводят особый ритуал продления жизни. "Зул" (в переводе с монгольского - "лампада") - древний праздник по тибетскому лунному календарю, посвященный уходу из этого мира основателя тибетской буддийской школы Гелуг Чже Цонкапы, который почитается в Тибете как второй Будда.