Путин поздравил экипаж учебного парусного судна "Седов" с успешной экспедицией

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил экипаж и курсантов учебного парусного судна "Седов" с успешной экспедицией и возвращением домой. Телеграмма главы государства опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

"Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно и курсанты из разных городов страны - будущие судоводители, механики, мотористы, радисты - достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплоченность. И в преддверии столетнего юбилея легендарного барка "Седов" подарили ему замечательную возможность совершить трансарктический переход по акватории Северного морского пути - из Владивостока в Калининград", - говорится в поздравлении президента.

Он отмечает, что впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево. При этом часть маршрута была пройдена под парусом и без двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале Северного морского пути.

Путин выразил уверенность, что навыки, полученные в ходе экспедиции, и практический опыт, связанный с работой в суровых природных условиях, помогут участникам экспедиции в учебе и профессии. "И конечно, вы надолго запомните это плавание как яркое, интересное и по-настоящему вдохновляющее событие в своей жизни. Еще раз поздравляю вас с возвращением, желаю всего самого доброго", - заключил глава государства.

Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию 2019-2020 годов, вернувшись в пятницу в Балтийск. Она была посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За время экспедиции "Седов" посетил 16 портов в 10 странах. Судно, которое в 2021 году отметит свой 100-летний юбилей, преодолело свыше 35 тыс. морских миль, из которых более 7,3 тыс. морских миль под парусами.

О паруснике

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях оно было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова (1877-1914). Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно, его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.