Ярославская облдума просит президента присвоить Рыбинску звание "Город трудовой доблести"

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Рыбинску почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщила пресс-служба Ярославской облдумы по итогам заседания в пятницу.

"Мы считаем, что у Рыбинска достаточно оснований для присвоения этого почетного звания. Депутаты единогласно проголосовали за данное обращение, губернатор области Дмитрий Юрьевич Миронов поддержал и подписал его, теперь оно будет направлено президенту страны Владимиру Владимировичу Путину для рассмотрения и принятия решения", - цитирует пресс-служба председателя областной думы Алексея Константинова.

На заседании думы были представлены обращения общественных организаций Рыбинска, а также экспертное заключение Российской академии наук. В поддержку обращения выступил глава Рыбинска Денис Добряков.

Как написал на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в годы Великой Отечественной войны в Рыбинске было сконцентрировано необходимое фронту производство. В нем выпускали 125 видов военной продукции. "Уже осенью 1941 года в 6 раз выросла выработка электроэнергии на Рыбинской ГЭС, бесперебойно обеспечивавшей рыбинские заводы и Москву. Тысячи рыбинцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, многие не вернулись домой с полей сражений", - добавил Миронов.

В марте 2020 года президент РФ подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.