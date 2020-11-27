СМИ: в Аргентине начато расследование в связи с возможной халатностью при лечении Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Аргентины начали расследование по поводу обстоятельств смерти бывшего футболиста национальной сборной Диего Марадоны. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте телеканал Todo Noticias.

По его данным, следователи намерены выяснить, не была ли допущена халатность со стороны медперсонала, призванного следить за здоровьем бывшего футболиста. В частности, у прокуратуры возникли подозрения по поводу показаний медсестры Хиселы, которая заступила на дежурство утром в день смерти Марадоны. Женщина не разбудила пациента утром, хотя должна была дать ему одно из прописанных лекарств. Вместо этого медсестра дождалась появления психолога и психиатра, которые пришли к бывшему футболисту около 11 утра, и только после этого вошла к нему в комнату.

В четверг адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к аргентинцу больше 30 минут, и назвал это "преступным идиотизмом". По словам юриста, в отчете, который составила прокуратура, также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием. Морла добавил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений, что медицинская помощь не была ему предоставлена своевременно и должным образом.

В свою очередь бывший лечащий врач аргентинца Альфредо Кахе высказал мнение, что Марадона был слишком поспешно выписан из больницы, где 3 ноября он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. По мнению медика, рядом с футболистом "должен был постоянно находиться врач", а "сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью".

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, это произошло из-за острой сердечной недостаточности. Как сообщил "Тодо нотисиас", после завтрака бывший футболист сказал, что "чувствует себя плохо", и ушел в свою комнату. На дом была вызвана скорая помощь, однако когда врачи прибыли на место, у Марадоны уже остановилось сердце.