Более 218 млн рублей выделили на ликвидацию последствий ЧП в военной части под Рязанью

ТАСС, 27 ноября. Резервный фонд правительства России выделил более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрыва боеприпасов на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области, средства будут направлены, в том числе, на помощь гражданам, потерявшим жилье. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"В виде межбюджетных трансфертов в регион поступят 218 856 тыс. рублей. Средства будут направлены на помощь гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на территории воинской части в Скопинском районе, в том числе потерявшим полностью или частично свое жилье; а также на строительство нового ФАПа в п. Шелемишевские хутора, строительство и восстановление ряда объектов теплоснабжения и финансирование других мероприятий по ликвидации последствий ЧС", - говорится в сообщении.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил профильным ведомствам немедленно приступить к работам, как только средства поступят в регион. "Мы, конечно, сразу начали помогать людям, с первого же дня. Но возможности регионального бюджета, безусловно, ограничены. Поэтому поддержка на таком уровне, в такие не просто сжатые, а суперсжатые сроки, в которые отработал и Минфин России, и межведомственная комиссия с участием специалистов министерства обороны, МЧС, МВД, для нас крайне важна! Нам выделено все, что мы просили, в полном объеме", - приводятся слова губернатора в сообщении.