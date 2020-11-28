Минюст США расширил способы казни осужденных на федеральном уровне

ТАСС, 28 ноября. Министерство юстиции США внесло правки в нормы осуществления смертной казни преступников, осужденных на федеральном уровне. Как сообщает в пятницу газета The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра, местные власти смогут проводить казнь любым легальным на территории данного штата способом.

По данным газеты, помимо уже разрешенной смертельной инъекции, власти штатов получат право использовать "любой другой способ [казни], предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор". К ним относятся разрешенные в нескольких американских штатах отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря.

В свою очередь агентство Associated Press информировало со ссылкой на источник в Минюсте, что, несмотря на внесенные изменения, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение при помощи инъекций. При этом он не предоставил информацию о том, как будут осуществлены казни трех федеральных преступников, назначенные на январь.

В среду телекомпания СNN сообщила, что власти США намерены привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных на федеральном уровне преступников до запланированной на 20 января 2021 года инаугурации избранного президента Соединенных Штатов, которым, согласно оценкам американских СМИ, стал демократ Джозеф Байден. Как отмечает телекомпания, если все смертные приговоры будут приведены в исполнение, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13.