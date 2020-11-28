Власти округа Лос-Анджелес рекомендовали жителям не покидать дома из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) рекомендовали жителям не покидать дома без необходимости на фоне роста числа случаев заражения новым коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте местного департамента здравоохранения.

Ограничительные меры вводятся "в связи с тем, что число случаев заражения сохраняется на тревожном уровне, а количество госпитализаций продолжает расти", подчеркнули власти. Жителям округа рекомендовано не покидать свои дома без необходимости. В случае, если избежать этого не удается, всем предписано обязательно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

При условии неполного заполнения помещений разрешена работа школ, магазинов, спортивных залов, музеев, библиотек. Действие указа вступает в силу в понедельник, 30 ноября, оно будет сохраняться по меньшей мере до 20 декабря.

По данным властей, за последние пять дней среднее суточное число заражений коронавирусом в округе составляло 4 751. За минувшие сутки от заболевания, вызываемого инфекцией, умерли 24 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 264,8 тыс. человек, в том числе 34,4 тыс. - в штате Нью-Йорк, 21,6 тыс. - в Техасе, 19 тыс. - в Калифорнии, 18,3 тыс. - во Флориде.