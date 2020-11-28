В Карелии продлили самоизоляцию для пожилых граждан в нескольких муниципалитетах

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии продлили режим самоизоляции для пожилых граждан в некоторых населенных пунктах, где фиксируется наиболее большое количество заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил в субботу глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Поскольку в нашей республике ситуация с распространением коронавируса остается непростой, мы приняли решение продлить самоизоляцию для граждан старшего возраста в некоторых населенных пунктах. С сегодняшнего дня, то есть с 28 ноября и по 12 декабря жители республики в возрасте 65 лет и старше могут оформить электронный больничный во время самоизоляции", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Ограничение касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже, сообщил он.

По данным регионального оперштаба, на 28 ноября в Карелии зафиксировано 14 699 инфицированных коронавирусом, прирост за сутки - 414 случаев. Всего в стационарах находятся 711 человек с коронавирусом, из них 610 переносят инфекцию в средней степени тяжести, 94 пациента - в тяжелой форме, семь подключены к аппаратам ИВЛ. В стационарах остается 34,6% свободных коек для больных с коронавирусом. Выздоровели 8 287 человек, умерли 98 за весь период пандемии.