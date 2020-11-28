Гендиректор отеля из Крыма прокомментировал победу комплекса в World Travel Awards

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Присуждение санаторно-курортному комплексу Mriya Resort & Spa победы в трех номинациях 27-й ежегодной международной премии в области туризма и гостеприимства World Travel Awards 2020, несмотря на санкции, доказывает, что эта индустрия находится вне политики, заявил в субботу ТАСС генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

"Шестой год подряд мы соревнуемся и побеждаем наравне с мировыми гигантами и лидерами индустрии гостеприимства, нашу работу оценивают всемирно известные эксперты, давая возможность участвовать каждому и доказывать свои преимущества. Организаторы премии не делают акцент на привязке к региону и политическим ограничениям. А в 2015 году, когда мы впервые подали заявку, основатель премии Грэм Кук сказал, что World Travel Awards - вне политики, это и позволяет нам ежегодно участвовать и выигрывать, принося мировую известность Республике Крым", - сказал Саруханян.

Крымский комплекс конкурировал с мировыми курортами и известными сетями. "Уровень сервиса, социальная и экологическая ответственность, политика по отношению к сотрудникам, изменения и развитие инфраструктуры - некоторые критерии, по которым ежегодно оцениваются компании туриндустрии. Всего таких критериев более 100. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности", - рассказал Саруханян.

Крымский курорт получает премию в шестой раз, в этом году он победил сразу в трех номинациях: World's Leading Leisure Resort 2020 - ведущий мировой курорт, World's Leading Luxury Family Resort & Villas 2020 - ведущий мировой премиальный курорт для отдыха с семьей, World's Leading Wellness Resort 2020 - ведущий мировой оздоровительный курорт.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. В 2020 году главную награду премии получила Москва - она стала лауреатом номинации "Лучшее туристское направление. Город".

Ситуация в Крыму

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.

Из-за пандемии в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой, при этом к 30 сентября регион принял 5 млн отдыхающих, а показатели загрузки отелей и санаториев превысили прошлогодние. Власти региона сообщали, что по итогам года ожидают турпоток на уровне прошлогоднего рекорда. При этом на новогодние праздники рассчитывают принять до 1 млн туристов.