Новый горнолыжный сезон открыли на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Открытие зимнего горнолыжного сезона состоялось на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Для первых туристов подготовили три горнолыжные трассы, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Восьмой горнолыжный сезон на "Архызе" открылся сегодня, для лыжников и сноубордистов подготовлены три горнолыжные трассы на южном склоне - "синие" и "зеленая" в туристической деревне Романтик. Для первых туристов пока не будут открыты как минимум пять трасс, ски-пассы продаются по промо-тарифу", - сообщили в компании.

С момента открытия курорта будет доступно вечернее катание, школа инструкторов, прокат горнолыжного и сноубордического оборудования, полеты на параплане, экскурсии на снегоходах. Оставшиеся трассы южного склона и северный склон откроются в течение декабря, суммарно это 25,5 км трасс всех категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения. "Остальные трассы также скоро откроем благодаря современным технологиям оснежения и благоприятным погодным условиям. Степень их готовности от 30 до 70%", - отметил генеральный директор компании Хасан Тимижев, его цитирует пресс-служба.

В компании добавили, что в сезоне 2020-2021 на курорте планируется запустить две новые канатные дороги: первая строится в поселке Лунная Поляна и предназначена для новичков, вторая - на вершине северного склона. Четвертая очередь продлит канатную дорогу "Северное сияние" до высоты 2 840 м. На курорте значительно обновят систему питания, будет запущен бесплатный шаттл до поселка Архыз, сервис Flybusteam для бесшовного трансфера из аэропорта, откроются тюбинг-центр, сноупарк и каток. Усовершенствована также система продажи ски-пассов: туристы могут онлайн покупать абонементы на канатные дороги и пополнять персональные карты.

Работа в новых условиях

В среду глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ об усилении контроля за соблюдением установленных Роспотребнадзором норм санитарно-эпидемиологической безопасности на территории туристических курортных зон. Согласно документу, оборудование для проката необходимо дезинфицировать, кабины канатных дорог должны проветриваться, а пассажиры должны находиться в масках и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

На "Архызе" намерены соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Ранее руководитель компании Хасан Тимижев рассказал ТАСС, что для защиты от пандемии на курорте организован комплекс мероприятий. Каждый вечер будут обрабатывать дезинфицирующими средствами все кабины, места массового пребывания. Кроме того, в помещениях и на канатках, в кабинках введен строгий масочный режим.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).