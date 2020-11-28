На Камчатке открылась школа защитников природы для волонтеров

ТАСС, 28 ноября. Около 30 человек стали участниками пилотной смены "Школы защитников природы" на Камчатке. Учащиеся приступили к освоению направления "эковолонтер", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Пилотная смена "Школы защитников природы" запущена на Камчатке. Обучение по направлению "эковолонтер" начали проходить 26 камчатцев: жители поселков Озерновский, Никольское, Пионерский, Козыревск и Тымлат, Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Базируется школа в поселке Озерновский, жители которого будут проходить обучение очно", - говорится в сообщении.

В открытии смены в режиме онлайн принял участие губернатор региона Владимир Солодов. Проект организован по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, идея была озвучена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, по поручению которого для ее реализации было выделено дополнительное федеральное финансирование.

"Мы вместе с Петром Игоревичем Шпиленком (директор Кроноцкого заповедника) обсуждали нехватку людей в Кроноцком заповеднике и в целом в природоохранной системе. В ходе диалога постепенно пришли к этой идее. В основу легли принципы того, что каждый человек может стать защитником природы, что мы должны не только повышать профессионализм инструкторов и работников заповедников, гидов и волонтеров, но и обучать местных жителей осторожному, трепетному отношению к природе", - сказал Солодов.

В программе обучения - лекции о вулканологии, экотуризме, обращению с отходами, основам заповедного дела, правилам поведения при встрече с хищниками, и прочее. Учащиеся разработают собственные проекты в сфере экотуризма и защиты природы, которые представят в декабре на закрытии первого потока. Отличники курса смогут получить поддержку в продолжении своей проектной деятельности, возможность бесплатно обучаться на профессиональных программах школы защитников природы по направлениям "Гид-экскурсовод", "Инспектор ООПТ".