В Севастополе откроют монумент, посвященный окончанию Гражданской войны

ФЕОДОСИЯ /Республика Крым/, 28 ноября. /ТАСС/. Монумент, посвященный окончанию Гражданской войны на юге России, который установлен на берегу моря в Севастополе, откроют в ближайшее время, работы практически завершены, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев в субботу после открытия памятника генералу Петру Котляревскому в Феодосии.

"Мы с Российским военно-историческим обществом завершаем большую работу в Севастополе, в ближайшее время будет открыт памятник окончанию Гражданской войны на юге России. Очень достойный монумент, прекрасная работа коллег по Российскому военно-историческому обществу в год столетия будет завершена. Год назад с общественностью закладывали камень, сейчас уже этап благоустройства проходит", - сказал Развожаев.

Ранее сообщалось, что монумент должны открыть в ноябре 2020 года - к 100-летию отхода из России последних кораблей с эмигрантами. Его планируется установить в Севастополе на берегу Карантинной бухты.

Осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились до 146 тыс. человек, не считая экипажа. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Последние корабли русской эскадры уходили с Графской пристани Севастополя на север Африки. Крымскую эвакуацию в ряде источников называют Русским исходом, это же название принято использовать в Севастополе.