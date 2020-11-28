Ульяновский губернатор передал двум семьям с десятью и двенадцатью детьми автомобили

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Многодетные семьи, которые воспитывают десять и двенадцать детей, в субботу получили автомобили от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

"Ключи от микроавтобусов "Луидор" получили Валентина и Николай Григорьевы из Мелекесского района. Супруги воспитывают 10 приемных детей - перед этим родители прошли "Школу замещающих родителей". Вторыми обладателями автомобиля станут многодетные родители Русановы из Новоспасского района - в семье растет 4 родных детей и 8 опекаемых", - сказала собеседница агентства.

Валентина Григорьева рассказала журналистам, что новость о вручении автомобиля стала для нее неожиданной. По ее словам, дети очень обрадовались, особенно младшие. "Будем ездить на нем на всякие мероприятия. Дети уже места занимают, кто будет впереди, кто сзади", - рассказала многодетная мать.

В Ульяновской области действует областная мера соцподдержки, согласно которой родители, воспитывающие 10 и более детей, могут получить автомобиль. Программа реализуется уже шесть лет. Ежегодно многодетным семьям вручается два-три автомобиля.