В Москве за невыполнение противоэпидемических норм опечатали "М.Видео"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Магазин торговой сети "М.Видео" на юго-востоке Москвы опечатали по результатам эпидемиологического расследования. Об этом сообщается в субботу в заявлении столичного управления Роспотребнадзора.

"По факту регистрации группового очага новой коронавирусной инфекции COVID-19 в магазине "М.Видео" по адресу: Рязанский проспект, д. 28, стр. 1 специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Восточном административном округе 27.11.2020 проведено эпидемиологическое расследование. При проведении расследования выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения юридическим лицом в магазине "М.Видео" мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, были выявлены несоблюдение социальной дистанции, недостаток полноценного обеззараживания воздуха, присутствие в магазине граждан без средств индивидуальной защиты, отсутствие организации сбора использованных масок и перчаток, несоблюдение дезинфекционного режима. Кроме того, администрацией не было организовано выявление лиц с симптомами инфекционных заболеваний и своевременное тестирование работников на коронавирусную инфекцию. При этом среди персонала уже были зарегистрированы три случая заражения.

"Помещение магазина опечатано 27.11.2020. Материалы дела будут направлены в Кузьминский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток", - заключили в Роспотребнадзоре.

При этом пресс-служба "М.Видео" заявляет, что в указанном магазине соблюдаются все рекомендованные Роспотребнадзором меры. "Решение о закрытии магазина не является окончательным и принимается судом, где мы предоставим все документы, подтверждающие соблюдение мер безопасности. При получении информации о контакте или заболевании, не дожидаясь официального уведомления Роспотребнадзора, мы проводим полную дезинфекцию помещений и изолируем всех контактных лиц, что и было сделано в данном случае", - отметили в торговой сети. В сообщении "М.Видео" подчеркивается, что в магазине нанесена разметка, принципы дистанцирования соблюдаются во внутренних помещениях, сотрудники носят средства индивидуальной защиты, осуществляется обеззараживание воздуха. "Каждого посетителя при входе мы просим надеть маски и перчатки, к сожалению, у сотрудников юридически нет возможности воздействовать на покупателей, тем не менее магазины не обслуживают клиентов без перчаток и масок", - заявили в пресс-службе.