Отличники школ Белогорска к Новому году получат подарки от мэрии города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Около 550 учеников школ Белогорска Амурской области, окончивших первое полугодие на одни пятерки, получат новогодние подарки от мэрии города, сообщает в воскресенье пресс-служба главы Белогорска.

"В Белогорске каждый десятый ребенок получит от администрации подарок к Новому году. Впервые их получат все отличники города, которые успешно закончат первое полугодие без единой четверки. Их будет около 550 во всех классах, кроме первых. Там оценки пока не выставляются", - говорится в сообщении.

Глава Белогорска Станислав Мелюков в своем Instagram пояснил, что решение сделать подарки отличникам города принято в связи с отменой традиционной елки мэра."Так как елок мэра не будет, то подарки, которые для них предназначались (200 штук из городского бюджета), будут вручены отличникам (все пятерки по итогам первого полугодия). Так как отличников ориентировочно 550, оставшиеся 350 подарков будут вручены за счет спонсорских средств", - написал Мелюков.

Кроме этого, сладкие подарки будут традиционно вручены в школах всем многодетным семьям Белогорска. На организацию благотворительной акции привлекут около 1 млн рублей, в основном из внебюджетных источников.

Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области, в нем проживают более 65,3 тыс. человек. Он находится в 130 км от Благовещенска и является крупным транспортным узлом Транссибирской магистрали.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. Введены ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкульту, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Амурской области зарегистрирован 11 071 случай заражения коронавирусом, 98 человек умерли.