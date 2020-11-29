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Пандемия COVID-19

Международный чемпионат "Абилимпикс" перенесли на 2022 год

В Минпросвещения ожидают, что в 2022 году на чемпионат приедут представители свыше 30 стран

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью "Абилимпикс", который должен был состояться в 2021 году в Москве, перенесен на один год из-за коронавируса. Об этом в воскресенье журналистам сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

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"На сегодняшний день была проведена работа с коллегами из международной организации "Абилимпикс" по части проведения мирового чемпионата, который планировался в мае следующего года в Москве. Исходя из ситуации с пандемией в странах мира и готовности стран приехать, было принято решение о переносе на один год данного чемпионата", - сообщил Глушко в рамках церемонии закрытия VI Национального чемпионата "Абилимпикс".

По его словам, планируется, что в 2022 году на чемпионат приедут представители свыше 30 стран.

Как указано на сайте Минпросвещения РФ, Россия принимает активное участие в движении "Абилимпикс" с 2015 года, проводя регулярные региональные и национальные чемпионаты.

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РоссияПандемия COVID-19
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