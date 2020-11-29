Более 350 грузовых машин скопилось на границе Литвы с Белоруссией и Россией

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Значительные очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на некоторых переходах составит до 12 часов, отмечены в воскресенье на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

По состоянию на 11:00 по местному времени (12:00 мск) на четырех КПП на белорусском направлении суммарно находились 282 фуры. Наиболее длительное ожидание пересечения границы, которое, по прогнозу дирекции, составит около 12 часов, отмечено на переходе в Шальчининкай (направление на Лиду), где находятся 77 фур. Однако больше всего грузовиков - 155 машин - скопилось на самом востребованном среди водителей пограничном переходе в Медининкай (направление на Минск). Пропускная способность здесь выше, водителям придется ждать около 11 часов.

Зафиксированы очереди и на двух из четырех переходов в Калининградскую область. На КПП в Кибартай в шестичасовой очереди стояли 44 фуры, на КПП в Панемуне - 30 машин, которым с учетом меньшей пропускной способности этого пункта предстоит ждать пропуска 10 часов.

Рост потока машин в конце ноября и в декабре связан с приближением Рождества и Нового года, когда перевозчики спешат выполнить поручения заказчиков по доставке грузов.