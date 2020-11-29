Глава СПЧ проконтролирует ситуацию вокруг детского хосписа "Дом с маяком"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что возьмет под контроль ситуацию с детским хосписом "Дом с маяком", куда, по словам его руководителя, пришли с проверкой представители правоохранительных органов.

"Да, я буду разбираться. Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну", - сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Ранее соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что жалоба в органы, контролирующие оборот наркотиков, была подана из-за выписывания пациентам наркотических средств. Она также добавила, что сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой - штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. По словам Мониавы, это уже вторая проверка хосписа "Дом с маяком". Первую провела служба опеки у нее дома, нарушений не обнаружив.

ТАСС не располагает комментарием МВД по данной ситуации.